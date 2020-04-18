شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي بلطيم يودعون «أبطال الجيش الأبيض» بالتصفيق والحلوى والورود (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص العشرات من مواطني مدينة بلطيم على توديع مجموعة من أبطال الجيش الأبيض من أطباء وتمريض، من المتطوعين والمكلفين بالعمل في مستشفى العزل ببلطيم بعد انتهاء مدة عملهم، البالغة ١٥ يومًا، والتي قضوها في علاج مصابي فيروس كورونا من مختلف المحافظات المحتجزين بالمستشفى.

اهالي بلطيم ودعوا جنود الجيش الأبيض بتوزيع الحلوي والورود وبالتصفيق والهتاف تحيا مصر

اهالي بلطيم ودعوا جنود الجيش الأبيض بتوزيع الحلوي والورود وبالتصفيق والهتاف تحيا مصر

وأثناء خروجهم من المستشفى فوجئوا بالعشرات من أهالي بلطيم مصطفين أمام باب المستشفى من الجانبين في انتظار وداعهم ويغنون لهم أغنية «فيها حاجة حلوة»، و«صورة صورة كلنا عاوزين صورة»، وودعوهم بالتصفيق والورود.

اهالي بلطيم ودعوا جنود الجيش الأبيض بتوزيع الحلوي والورود وبالتصفيق والهتاف تحيا مصر

اهالي بلطيم ودعوا جنود الجيش الأبيض بتوزيع الحلوي والورود وبالتصفيق والهتاف تحيا مصر

اهالي بلطيم ودعوا جنود الجيش الأبيض بتوزيع الحلوي والورود وبالتصفيق والهتاف تحيا مصر

اهالي بلطيم ودعوا جنود الجيش الأبيض بتوزيع الحلوي والورود وبالتصفيق والهتاف تحيا مصر

كما وزع العشرات الحلوى والشيكولاتة عليهم لشجاعتهم ودورهم الوطني، كما قاموا بتوصيلهم بسياراتهم الخاصة المزينة بالورود، وبها مكبرات صوت تشدو بالأناشيد والأغاني الوطنية، وفي الطريق للموقف تفاعل معهم أهالي بلطيم الذين اصطفوا على الجانبين وألقوا عليهم الورود والحلوى ورددوا الهتافات الوطنية، منها «تحيا مصر»، وودعوهم متمنين لهم أن يحفظهم الله ومصرنا الحبيبة من كل سوء.