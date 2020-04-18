شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بباقي الدول؟ مستشار الرئيس يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، السبب وراء انخفاض عدد مصابي فيروس كورونا في مصر مقارنة بدول العالم.

وقال في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، مع عمرو أديب، أن السبب في ذلك أن الهرم السكاني في مصر مختلف عن غيرها من الدول، حيث إن 60% من المصريين شباب، كما أن الفيروس يصيب كبار السن بشكل أكبر وله تأثير عنيف عليهم، وهؤلاء أعدادهم في مصر قليلة مقارنة بأوروبا.

وتابع: مصر اتخذت منذ أول لحظة إجراءات وقائية منها غلق المدارس، تقليل أعداد الموظفين في الجهات الحكومية، بجانب إجراء الكشف الحراري على القادمين من الخارج في جميع المطارات قبل غلقها.

على جانب آخر، قال مستشار الرئيس أن مصر بدأت اختبار تأثير عقار «أفيجان» الياباني على 50 مريضا، مؤكدا أنه لو ثبت فاعلية الدواء في علاج الحالات في مصر، سنحصل على المادة الخام له من اليابان وذلك بعد تدخل رفيع المستوى.

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