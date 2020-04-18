شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين عن بيع لحوم الحمير: «حالات فردية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن جميع اللحوم الموجودة بالأسواق آمنة وصحية وسليمة 100% ومذبوحة تحت أعين الجهات الرقابية أو مستوردة طبقًا للمواصفات العالمية والمحلية، وأن حالة القبض على بعض المجرمين يبيعون لحوم حمير هي حالات فردية تثبت يقظة وقوة الجهات الرقابية وشفافية الجهات الحكومية وتؤكد على عدم التهاون أو التعتيم على كل ما يتعلق بالمواد الغذائية.

وقال «أبوصدام»، في بيان، إن البعض استغل هذه الحالة الفردية استخدامًا خاطئًا لتشويه سمعة اللحوم الحمراء المصرية وإحداث شو إعلامي وبلبلة مقصودة.

وأوضح أن السبب وراء استقرار أسعار اللحوم الحمراء رغم وجود عجز بين الإنتاج والاستهلاك يصل إلى 60% يعود إلى الجهود الحكومية الكبيرة للسيطرة على الوضع باستئناف استيراد اللحوم من السودان، وتوفير اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة والطازجة في المنافذ الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية بأسعار تنافسية والرقابة الشديدة على الأسواق لمنع الاستغلال والاحتكار.