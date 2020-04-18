شكرا لقرائتكم خبر عن فرض الحجر الصحى على فصيلة عسكرية فى النقب بعد إصابة 8 جنود إسرائيليين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن انتقال عدوى وباء كورونا لقاعدة عسكرية في النقب؛ الواقعة بجنوب إسرائيل وبالتالي فقد جرى الحجر الصحي على فصيلة عسكرية كاملة.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أنه جرى اكتشاف إصابة 8 جنود من وحدة الهندسة الحربية في قاعدة قرب ايلات، وفيما بعد تقرر الحجر الصحي على عشرات الجنود خشية إصابتهم بالعدوى.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن 173 جندي أصيبوا حتى الآن بالفيروس، شفي منهم 48، بينما يتواجد 1310 جنود في الحجر الصحي، مشيراً إلى أن حالة المصابين طفيفة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار أزمة وباء كورونا حتى الشتاء المقبل.

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وأضاف التقرير أن الجيش اتخذ إجراءات وقائية وحماية حتى بداية العام المقبل، حيث ألغى جميع المناورات التي كان من المقترح اجرائها هذا العام ، ليتم إرجائها إلى العام المقبل، مؤكداً أن الأزمة من يمكن ان تتجدد في فصل الشتاء، وعلى ضوء ذلك قام بتأجيل احد تدريباته السنوية الهامة حتى منتصف العام 2021.

وأوضح التقرير أنه فى ضوء أبحاث دولية تمت مقارنتها مع نماذج خروج دول مثل النمسا والمانيا، من الوباء يقدر الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب موجودة في نهاية المرحلة الأولى من الخروج من المرض أما المرحلة الثانية وهي الأصعب وتتمثل في العيش مع الفيروس على مدار أشهر مع نظام طوارئ والتي سيحدث بها انتشار بمناطق معينة، أما المرحلة الثالثة، وهي التعافي والانتعاش والتي ستأتي بعد التوصل الى علاج أو لقاح للفيروس.

وتدرس المؤسسة الأمنية حاليا مع وزارة الصحة كيفية مواجهة تحديات الفيروس، للتعلم كيفية السيطرة حال تجدد انتشار المرض، والذي يمكن ان يحدث بعد رفع القيود عن الاقتصاد. والمرحلة الثالثة بعد إيجاد الدواء، سيكون الامر مرتبطا بالجيش بصورة غير مباشرة من ناحية الميزانية المتعلقة به.