شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا تغيير بمشروعات طلاب النقل البحثية وموعد امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير في المشروعات البحثية لسنوات النقل أو الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى أو موعد الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الفاشلون لا يتوقفون عن التحريض وإطلاق الشائعات.

وشدد وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية على ضرورة متابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية من قبل الوزارة والمديريات، مؤكدا على التصدى بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب. وقال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتى تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا فى إعداد المشروعات البحثية للطلاب فى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى. وقدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية(https://edmodo.org)، التى تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسى افتراضى عبر الإنترنت تحت إشراف ولى الأمر، بحضور مدرس وطالبتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: لا تغيير بمشروعات طلاب النقل البحثية وموعد امتحانات الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.