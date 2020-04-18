شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بالصوت.. والد ياسمين صبرى: أبارك لابنتى على الزواج.. وتأخرت عن الحفل لوجودى بالمستشفى ضمن فريق طبى لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انفرد ”الخليج 365” بأول حوار صحفى مع والد النجمة ياسمين صبرى، الدكتور أشرف صبرى، والذى تحدث عن زواج ابنته من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكشف حقيقة الحسابات المزيفة باسمه التى تنشر شائعات عن علاقته بإبنته، وعن علاقته برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وموقفه من الزواج، ورسالته التى يوجهها إلى ابنته النجمة ياسمين صبرى من خلال ”الخليج 365”.. وإلى نص الحوار:

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همت سلامة: هل تمكنت من حضور مراسم عقد القران اليوم؟

للأسف كنت أتمنى أن أكون موجود ولكنى ضمن الفريق الطبى لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك لم أتمكن من الحضور خوفا عليهم، فقلت لهم "انا لازم يتعملى فحص وأقعد 15 يوم فكان من المستحيل أن أذهب.. وحضر من الأسرة ابنتى الكبرى نرمين شقيقة ياسمين وزوجها الدكتور أحمد.. ففضلت أن أبارك لهم من بعيد، وربما يكون عدم حضورى هو الذى تسبب فى هذه الشائعات، لكن أنا كلمت أحمد وباركت له، وأيضا كلمت ياسمين وباركتلها.

همت سلامة: ما هي الرسالة التى توجهها لياسمين وأحمد أبو هشيمة؟

أقول لهما: ألف مبروك، وأتمنى أن أحمد عينه عليها دايما، ويكون لها بمثابة الأب والأخ، وأن تكون فى رعايته دائما، وربنا معاهم ويوفقهم.. وده دعاء أى أب لوالده دايما، أنه يشوف بنته أحسن واحدة فى الدنيا وقلبى معاكم وأتمنى ليكم كل سعادة وخير وحب والأب عايز بنته تبقى احسن واحدة في الدنيا وأتمنى ان احمد يكون زى باباها واخوها وزوجها ودعاء أي أب يتمنى ليه الخير لأوده دايمًا.

همت سلامة: الحقيقة احنا كلمناك علشان الحقيقة لأن كان كلام خاطئ منتشر كتير

بقيت باحس بالكلام اللى منتشر عن بلدنا كتير غلط.. لأن كلام كتير انتشر غلط عن بنتى ووجعنى.