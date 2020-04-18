شكرا لقرائتكم خبر عن فوز إعلام النهضة بالمركز الأول فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان إبداع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان إبداع في دورته الثامنة فوز "فيلم مفتاح 10" لطلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة بالمركز الأول فى مسابقة الأفلام القصيرة.

وقدم الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة التهنئة لطلاب كلية الإعلام الفائزين بالمركز الأول، وقرر إقامة حفل خاص لتكريم الطلاب الفائزين والمشرفين عليهم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تشجيعا للطلاب، وتقديرًا لأساتذتهم كعرف تتبعه الجامعة لتشجيع وتقدير المتفوقين من أبنائها الطلاب فى كل التخصصات العلمية التى تضمها الجامعة فى مجالات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والحاسبات والهندسة وإدارة الأعمال والإعلام.

كما قدم المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة التهنئة للطلاب ومشرفيهم من أعضاء هيئة التدريس على هذا النجاح الباهر الذي يعد إضافة جديدة لنجاحات كلية الإعلام المستمرة، مؤكدا على اهتمام الجامعة الدائم بتوفير كافة الدعم المطلوب للكليات والطلاب للوصول بهم إلى أعلى المستويات بالشكل الذي يجعلهم دائماً سفراء مشرفين لجامعة النهضة.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام إن فيلم "مفتاح 10 " الفائز بالمركز الأول فى مسابقة إبداع لعام 2020 يناقش قضية عمل الأطفال من منظور جديد، حيث يعالج معاناة الأطفال وأحلامهم وأمنياتهم بشكل يجذب الاهتمام ، ويعرض الفيلم معاناة أحد الأطفال أثناء عمله بإحدى ورش السيارات، لتحدث له مفاجأة تجعل الطفل يرى الحياة بشكل مختلف، حيث اعتمد الطلاب على طريقة الفانتازيا في عرض ومعالجة القضية.

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وتم تنفيذ الفيلم تحت إشراف الدكتورة مها محمد فتحي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، وهبة مجدى المتولي المدرس المساعد بالقسم، والمعيد أحمد سيد عبد الهادي، وتنفيذ الطلاب عبد الله خالد محمد، بسمة عيسى عبد الله، أحمد أحمد شعبان الصفطى، ميار أحمد مصطفى، هدير إيهاب أحمد، ميرنا عبد الناصر، محمد زهير.

جدير بالذكر أن الفيلم القصير "مفتاح 10" حصل أيضاً على المركز الأول فى المهرجان السنوي لمشروعات التخرج الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة النهضة في 3 مارس الماضى بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الفن والإعلام.

يذكر أن كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة فازت بالمركز الثانى في مجال الأفلام القصيرة لمسابقة إبداع بالموسم الخامس عن فيلم "سماحة".

كما حصدت الكلية هذا العام ثلاث جوائز من مهرجان الشروق لمشروعات التخرج، حيث حصل طلاب كلية الإعلام على المركز الأول على مستوى الجامعات والمعاهد في مسابقة البرامج التليفزيونية عن برنامج "قرية تونس"، كما فاز طلاب الكلية بالمركز الأول في الإعلانات الإذاعية عن إعلان "ادخلوها آمنين"، وفاز طلاب الكلية أيضاً بالمركز الثالث في مسابقة الأفلام الوثائقية عن فيلم "الشهادة الكبيرة"..

وتنظم الكلية مهرجاناً سنوياً لمشروعات التخرج بمسرح الجامعة بحضور نخبة من الإعلاميين والفنانين والمتخصصين من لجان التحكيم وضيوف الشرف.