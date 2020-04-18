شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والعظمى 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

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وشهد أمس الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث ساد بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، وشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.