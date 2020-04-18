دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يرأس اليوم قداس عيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في الساعة الثامنة مساء، وذلك دون حضور شعبي لأول مرة منذ أكثر من ١٠٠ عام.

ويشارك البابا في صلاة القداس عدد من الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، فضلا عن عدد من رهبان الدير، فيما يبث القداس على الهواء تليفزيونيا عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية، وأونلاين عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس أمس صلوات الجمعة العظيمة من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة محدودة من الأساقفة والرهبان والشمامسة دون حضور شعبي، فيما تم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مجموعة من القرارات تتعلق بوقف كافة الصلوات والأنشطة بجميع الكنائس مع إيقاف صلوات الأكليل، وأن تقتصر صلوات الجناز على أسرة المتوفي فقط في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.