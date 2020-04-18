شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الرنجة والفسيخ في موسم شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار الرنجة التي بلغت 35 جنيهًا في سوق الجملة بينما تتراوح أسعار الفسيخ بين 80 و150 جنيهًا بسعر الجملة. وأكدت الغرفة في تقرير أصدرته شعبة الأسماك تأثر حجم المبيعات بسبب الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد نتيجة فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,844

تعافي 646

وفيات 205

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