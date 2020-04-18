شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم السبت 18 أبريل 2020، على نفس أسعار الجمعة، وجاء سعر الدولار الأمريكى ليسجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وسعر اليورو 17.00 جنيه للشراء، 17.18 للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترلينى 19.63 جنيه للشراء، 19.38 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 16.2377جنيه للشراء و16.3479 جنيه للبيع

وسجل الريـال السعودى 4.12 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، الدينار الكويتى 50.8128 جنيه للشراء، 51.1530جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.