شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجل سعر الدولار اليوم السبت 18 أبريل 2020، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 15.68 إلى 15.71 جنيهًا للشراء، و15.78 إلى 15.81 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 15.68 جنيهًا للشراء و15.78 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 15.70 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.80 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 15.70 جنيهًا للشراء، 15.80 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر 15.70 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 15.80 جنيهًا، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 15.70 جنيهًا للشراء، و15.80 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر إيران للتنمية سعر 15.71 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.81 جنيهًا.
فيما سجل سعر الدولار في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم، 16 جنيهًا للشراء، و16.10 جنيهًا للبيع.
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الوضع في مصر
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اصابات
2,844
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تعافي
646
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وفيات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.