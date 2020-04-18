شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد القاهرة والوجه البحري اليوم السبت 18 أبريل 2020 طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، بحسب بيان درجات الحرارة المتوقعة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتشهد منطقة شمال الصعيد، طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة على مناطق متفرقة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23، أما شرم الشيخ فالصغرى 19 والعظمى 29.

المدينة الصغري العظمي

القاهرة 14 27

شبين الكوم 14 26

طنطا

14 25

دمنهور 15 24

الإسكندرية

15 23

بلطيم

14 23

مطروح

15 20

السلوم

13 21

سيوة 15 26

بورسعيد

17 23

دمياط

17 23

الزقازيق

14 25

الإسماعيلية

12 28

السويس 13 27

العريش 12 24

رفح 12 23

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رأس سدر

17 30

نخل 10 26

نويبع 18 26

طابا 17 25

كاترين 10 24

الطور 17 27

شرم الشيخ 19 29

الغردقة

17 27

مرسي علم 19 26

الفيوم 14 27

بني سويف 15 28

المنيا 16 28

أسيوط 15 29

سوهاج 16 29

قنا 18 30

الأقصر

17 30

أسوان 18 30

أبوسمبل

18 29

الوادى الجديد

15 30

شلاتين 21 27

حلايب 20 26