شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت: الصعود مستمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 18-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 738 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 742 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والمحلية.
أسعار الذهب في مصر
جاء متوسط سعر باقي الأنواع في السوق وفق آخر تحديث كالتالي:
تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 839 جنيها إلى 843 جنيها.
يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 769 جنيها إلى 773 جنيها.
تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 734 جنيها إلى 733 جنيها.
تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 629 جنيها إلى 633 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.
تراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 489 جنيها إلى 492 جنيها.
تراوح سعر الجنيه الذهب بين 5872 جنيها إلى 5904 جنيهات، ويزن 8 جرامات.
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الوضع في مصر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.