شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة قادمة من كندا تقل 204 من المصريين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر، صباح السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 القادمة من مطار تورنتو بكندا وعلى متنها 204 من المصريين العالقين بكندا.

وفور وصولهم تم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم لإحدي القري السياحية بمرسي علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتم تعقيمهم، وكذلك حقائبهم والمتعلقات الشخصية، والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحدي فنادق مرسي علم وفق الإجراءات المتبعة داخل الفندق السياحي بمرسي علم، بوجود كل فرد في غرفة منفردة.

وتم تجهيز أتوبيسات لنقلهم في مجموعات لا تزيد عن 25 شخص، ويتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخرى فور وصولهم للفندق.

وتأتي هذة الرحلة في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي.

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