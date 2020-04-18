شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم توريد أقماح 2020 في الإسكندرية.. والصوامع تستقبل 275 طنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية بدء موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2020 رسمياً حيث استقبلت الصوامع والبناكر في أول أيام الحصاد 275 طن قمح محلى فيما تم رفض 45 طن لرفض المزارعين البيع وفقاً للتقريط – تحديد الأسعار وفقا لـ3 درجات نقاوة وهى 23.5 و23 و22.5- .

وقال «سعدالله» أن المديرية استعدت لموسم التوريد الجديد بتجهيز 7 صوامع وبناكر وهناجر بالاضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الاقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 الف طن أقماح محلية ومستوردة حيث يبلغ اجمالى المستهدف من الاقماح المحلية 170 الف طن و190 الف طن أقماح مستوردة .

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 الف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وصومعة العامرية بسعة 60 الف طن وصومعة الصبحية بسعة 60 الف طن بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن باجمالى 90 ألف طن فضلا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة والشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة .

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت اشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية .

ولفت إلى أن محطات الاستقبال استقبلت في أول بشاير التوريد للموسم الجديد 14 سيارة محملة اقماح محلية معبأة وسيارة اقماح محلية صب وتم رفض سيارتين محملتين اقماح محلية تقدر بـ45 طن قمح محلى لاعتراض المورد على «التقريط» حيث بلغ اجمالى التوريد حتى الان 275 طن و557 كيلو قمح محلى .

وأشار «سعدالله» إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحى وزير التموين على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

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يشار إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح في الاسكندرية هذا العام ٦٩٢٣٦ فدان بزيادة 1936 فدانا على العام الماضى 2019 حيث بلغت المساحة المنزرعة 67.3 ألف فدان.

بدء موسم توريد أقماح 2020 في الإسكندرية.. والصوامع تستقبل 275 طنا

بدء موسم توريد أقماح 2020 في الإسكندرية.. والصوامع تستقبل 275 طنا

بدء موسم توريد أقماح 2020 في الإسكندرية.. والصوامع تستقبل 275 طنا