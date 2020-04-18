شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم حصاد القمح في مساحة 13 ألف فدان بالشرقية والقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الحصاد وتسهيل توريد القمح وحل المشاكل التي تواجه المزارعين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية لزيادة معدلات التوريد لتصل إلى 4.5 مليون طن كأحد أدوات الاحتياطي الاستراتيجي خاصة في ظل الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا.

وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم التنبيه على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالمرور على مناطق حصاد القمح والتنبيه بضرورة اتخاذ كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء حصاد المحاصيل الشتوية من أجل وقاية المزارعين من فيروس كورونا ومنها القمح والفول البلدي.

وأضاف «القصير»، إنه تم البدء في حصاد 13 ألف فدان منزرعة بالقمح بمحافظتي الشرقية والقليوبية، على أن يتم مواصلة موسم الحصاد في باقي المحافظات وفقا للإرشادات التي تقوم بها وزارة الزراعة لحماية الفلاحين من مخاطر فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشددا على أن تطبيق الإجراءات الوقائية خلال أعمال الحصاد هو أحد أهم أدوات الحماية من الفيروس.

من ناحيته قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية ان مساحة القمح المنزرعة هذا العام بالمحافظة أكثر من 417 ألف فدان بزيادة قدرها 27 ألف فدان عن العام الماضي، موضحا أن الشرقية أكبر محافظة على مستوى الجمهورية فيها مساحة منزرعة بالقمح وقد بدأ الحصاد الثلاثاء الماضي وتم حصاد 12 ألف فدان حتى الآن

بينما قال المهندس ابراهيم عبدالعال وكيل وزارة الزراعة في محافظة أسيوط ان إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 241 ألف فدان والإنتاجية المتوقعة حوالي 4 مليون أردب أي حوالي 650 ألف طن وان الحصاد سوف يبدأ غدا الأحد ،

ومن جانبه أكد المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة في محافظة القليوبية أكد أن مساحة القمح بالمحافظة بلغت حوالي 51 ألف فدان وتم حصاد 780 فدان، بينما قال المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة في محافظة الغربية انه تم حصاد 600 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة ومساحتها 140 ألف فدان

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