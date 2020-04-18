شكرا لقرائتكم خبر عن بالترانيم.. قيادات الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة اليوم بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالها الرسمى بمناسبة عيد القيامة المجيد، اليوم السبت، من الرابعة إلى الخامسة والربع مساءً، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر اقتصار الاحتفال بعيد القيامة المجيد على عدد محدود جدًّا من قيادات الطائفة بدون شعب، حفاظًا على الأرواح، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".

وأضاف إدوارد: "أن برنامج الاحتفال يبدأ غدًا السبت في الرابعة عصرًا بمجموعة من الترانيم لفريق "الحياة الأفضل"، وبعدها صلاة للقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وتأتي بعدها قراءة كتابية للقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وفي نهاية الاحتفال كلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعنوان "القيامة قيامةٌ للإنسانية".

تحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.