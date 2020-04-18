وأنت نازل تشترى حاجة رمضان.. اعرف إزاى تحمى نفسك من كورونا "إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك وهو ما تستعد له كافة الأسر بالمتطلبات الخاصة من الياميش، ومستلزمات الطعام والمشروبات، وهو ما يتطلب النزول إلى السوبر ماركت والأسواق ومحلات البقالة لشراء هذه المستلزمات وهو ما قد يؤدى إلى التقاط عدوى فيروس كورونا نتيجة الاختلاط والأمر يحتاج الى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة واحترازية لمنع العدوى. Advertisements

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