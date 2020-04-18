شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة لـ57 ألف مستحق بالغربية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري لنحو 57 ألف مستحق.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توفير 177 منفذ لصرف المعاشات ، تضم 19 مدرسة الي جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة، حيث من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي كرامة يومي السبت والأحد (18 ، 19) ويومي الثلاثاء والأربعاء (21 ، 22) لمستفيدي تكافل من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة مساء .

وأكد المحافظ ، انه تم توفير أماكن انتظار للتيسير علي أصحاب المعاشات لتفادي تكدس الزحام، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.