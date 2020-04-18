مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلة استثنائية تقل 216 مصريًا من العالقين بكندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل إلي مطار مرسي علم، صباح اليوم السبت، رحلة شركة مصر للطيران الاستثنائية القادمة من مدينة تورونتو بكندا، والتي تم تشغيلها لعودة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث استعد مطار مرسي علم لاستقبال الطائرة من خلال أطقم طبية لإجراء الكشوفات الطبية علي العائدين فور وصولهم.
وأكدت مصادر بمطار مرسي علم، أن الرحلة تقل 216 راكبا مصريا، وإنه تم الانتهاء من تجهيز أحد الفنادق بمدينة مرسي علم السياحية لاستقبال المصريين العائدين من كندا كحجر صحي لهم لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت رحلات جوية استثنائية إلى عدد من الدول، لعودة المصريين العالقين، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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