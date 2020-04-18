شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب توقيع غرامات على الشركات المتأخرة بمشروع تطوير المزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد توقيع غرامات على شركات المقاولات المتأخرة فى معدلات تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات، وعدم السماح بالإخلال بالبرامج الزمنية المحددة لإنشاء تنفيذ المشروع.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن وزير النقل طالب خلال اجتماعه الأخير باستمرار أعمال تنفيذ واستكمال مشروع تطوير المزلقانات مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية ضد كورونا، وتكثيف الأعمال لزيادة معدلات تنفيذ المشروع.

كانت وزارة النقل أعلنت الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقان من إجمالى 1102 مزلقان، بجانب الانتهاء من أعمال التطوير الكامل والتحول لإلكترونى لـ 438 مزلقان من إجمالى 1120 مزلقان.

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وكانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.