شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة المصريين العالقين بكندا لمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسي علم الدولي، تقل علي متنها 204 من المصريين العالقين بكندا، حيث سيم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم لأحدي الفنادق السياحة بمرسي علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، ونائب أدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن سيتم استقبال رحلة مصر الطيران القادمة من مطار تورونتو بكندا والتي تقل 204 راكب مصري من المصريين العالقين في كندا، كما تم استقبال رحلتين التي أقلتا العالقين من أمريكا بداية أبريل.

وأضاف نائب مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن حيث سيتم تعقيمهم، وكذلك حقائبهم والمتعلقات الشخصية، والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحدي فنادق مرسي علم.

وتابع: أن الإجراءات المتبعة داخل الفندق السياحي بمرسي علم، وجود كل فرد في غرفة منفردة، او فردين في غرفة مزدوجة، وكذلك تجهيز جميع الاحتياجات داخل الغرفة، حيث يقوم النزلاء بخدمة أنفسهم بأنفسهم وتقديم الأطعمة علي منضدة خارج كل غرفة.

كما أكد ان سيتم نقل المصريين العائدين من كندا في مجموعات داخل كل أتوبيس مجموعة لا تزيد عن 25 شخص، ويتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخري فور وصولهم للفندق محل الحجر الصحي.

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وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل الرحلة للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي كما تم مع الركاب العالقين الذى تم إجلائهم قبل سابق من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المصادر انه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر اليوم، والإشراف علي إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلي أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما هناك.

وكانت غادرت صباح امس الجمعة طائرة مصر للطيران من مطار مرسى علم الدولى، في طريقها لمطار القاهرة ، تقل المجموعة الأولى من المصريين العائدين من أمريكا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم بأحد فنادق مرسى علم.

وقبل مغادرتهم الفندق قامت لجنة صحية، بالكشف الطبى النهائى عليهم، استعدادا لمغادرتهم، حيث أكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن اللجنة الصحية قامت بإنهاء إجراءات الكشف الطبى للمجموعة الأولى من المصريين العائدين من أمريكا، والمقيمين بفندق مرسى علم تحت الحجر الصحى، وذلك بعد انتهاء مدة الأربعة عشر يوما المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.