شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: راعينا كل الضمانات الصحية اللازمة فى أى اجتماعات داخل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن هيئة المكتب حرصت على توفير كافة الضمانات الصحية لأى اجتماع سيعقد بالبرلمان، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، موضحا أنه تم تكليف الأمانة العامة بذلك ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى أنه تمت مراعاة تباعد المسافات بين الحضور وتوفير المعقمات اللازمة، لافتا إلى أن الإجراءات الوقائية ستبدأ من الدخول لمجلس النواب بقياس درجة حرارة لكل شخص يدخل البرلمان وتفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان، كما أن قاعات الانتظار الخاصة بالأعضاء بالبهو الفرعونى تم وضع فيها علامات استرشادية بما يضمن تحديد المسافات الآمنة.

وشدد وكيل البرلمان أنه تم الالتزام بكل قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، وبما يسمح للبرلمان من تأدية عمله التشريعى وما يمثله من أولويات لا غنى عنها دون أى تعطيل.

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وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم السبت بقاعة الشورى الرئيسية، وذلك لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

كما تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعين اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشرنواب في ذات الموضوع.

وتناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.