حدث ليلاً| تحويل قصر العيني الفرنساوي لمستشفى عزل.. وترامب يتوقع وفاة ٦٥ ألف أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

عوض تاج الدين: الزيادة في أعداد مصابي كورونا في مصر "غير مركبة" وتزيد ببطء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن عقار "أفيجان" الياباني تم اعتماده وتداوله في اليابان منذ 2014، كعلاج للانفلونزا الموسمية العادية، وتم تجربته على مرضي فيروس كورونا وأثبت نتائج جيدة تمثلت في اختصار مدة تحول الحالات من الإيجابية إلى السلبية، وتقليل شدة المرض للحالات الحرجة.

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جامعة القاهرة: تحويل قصر العيني الفرنساوي لمستشفى عزل.. ولا إصابات بكورونا

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي من جميع المرضى يأتي نتيجة لاختياره كمستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب حال إصابة أحدهم.

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أحمد أبو زيد: إجراءات احترازية لنقل المصريين العالقين في كندا وعودتهم لمصر

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، إن إجراءات عودة المصريين من كندا بدأت منذ فترة، وتم التأكد من سلامة كافة الشروط التي وضعتها مصر لعودة العالقين.

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"ستاندرد أند بورز" تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات

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أبقت مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني لمصر عند (بي بي +) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.

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وزير الأوقاف: من تصدق هذا العام بقيمة عمرته جمع الله له أجرين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن من كان قد نوى العمرة هذا العام فحبسته الظروف الراهنة، فتصدق عن طيب نفس بكامل قيمة نفقاتها وتكاليفها للمحتاجين أو للأجهزة أو المستلزمات الطبية جمع الله (عز وجل) له أجرين.

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ترامب يتوقع وفاة ٦٥ ألف مواطن أمريكي بسبب كورونا

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يصل عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة إلى 65 ألف ضحية.

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فيروس كورونا: توقعات بموجات قادمة في بريطانيا

حذر أحد أساتذة معهد الصحة العالمية التابع لكلية لندن الجامعية، أحد أهم الصروح العلمية والبحثية في بريطانيا، من موجات قادمة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، بحسب بي بي سي.

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ايطاليا تعلن الانتصار على فيروس كورونا في الجنوب الفقير

أعلن مسؤولو الصحة في ايطاليا الجمعة تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا المستجد في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية.

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تعيين أرنولد شوارزنيجر مستشارًا لولاية كاليفورنيا بشأن فيروس كورونا

قال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه تم تعيين نجم هوليوود وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر مع مجموعة من المستشارين في مناصب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد وفريق استعادة النشاط الاقتصادي.

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