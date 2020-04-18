شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن اليوم عن المشروعات البحثية التطبيقية لطلاب المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بالتعليم الفني، ويستمر إعلان المشاريع حتى السبت المقبل 25 أبريل، وذلك لكثرة التخصصات فى التعليم الفنى، والتى يصل عدد المشروعات البحثية التطبيقية بها إلى 1895 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا (مقسمة كالتالي: 1560 للتعليم الصناعي- 170 للتعليم التجاري- 69 للتعليم الزراعي- 96 للتعليم الفندقي)، فضلاً عن المشروعات البحثية التطبيقية للمهنى والدمج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة مدة 7 أسابيع للطلبة لتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية "من 25 أبريل 2020 حتى 13 يونيو 2020.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن المشروع البحثى هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهى (العمل الجماعى بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذرى فى عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وكانت الوزارة أعلنت عن الإجراءات والحلول لأبنائنا الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد، كما قررت الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.