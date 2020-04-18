شكرا لقرائتكم خبر عن تموين شمال سيناء: لا يوجد أى نقص فى سلع التموين والخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى راشد أبوحمدة، مدير تموين شمال سيناء فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد أى نقص فى وجود السلع التمونية بعموم أنحاء المحافظة.

وأشار أبو حمدة إلى أن كميات الدقيق التى توزع يتم تباعا تسليمها للمستحقين، وما يوزع على الأفران يتم بشكل طبيعى، وكذلك حصص الوقود المقررة تصل للمحطات فى موعدها.

وأكد أبو حمدة أن تجار الخضراوات والفواكه والبقالة بدورهم يقومون بنقل احتياجاتهم تباعا وبيعها للجمهور تحت رقابة مشددة من التموين والجهات المعنية، مضيفا أن لجان متابعة الاسواق يتم تسييرها يوميا فى المدن والقرى بمعرفة كل إدارة تموين فى نطاقها.

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وكان اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين.

وأعلن المحافظ عن انتظام وصول السلع الأساسية والخضراوات والفواكه إلى محافظة شمال سيناء، مشددًا على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار المحافظ إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص، مؤكدًا أن الاحتياطى الاستراتيجي من السكر يكفى لمدة شهرين، ومن الزيت التمويني يكفى لمدة 15 يومًا ومن الأرز يكفي لمدة 20 يومًا، ومن دقيق المستودعات يكفي لمدة 15 يومًا، ومن القمح يكفي لمدة 13 يومًا، ومن دقيق المخابز يكفي لمدة 7 أيام.