شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على منافذ بيع التقاوى المدعومة لضبط المتلاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية والرقابية استمرار عمل حملات مرورية على منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات، لضبط المتلاعبين بالسعر المدعم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

يأتى ذلك فى إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لحماية المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج الأكثر صلاحية وأقل الأسعار ومنع التلاعب فى الأسواق والاتجار فى التقاوى بالسوق السوداء ووصول التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية للمزراعين وبالأسعار المعتمدة من الوزارة.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم .

وجاءت أسعار التقاوى التى طرحتها الوزارة كالتالى: تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردى 10 أبيض، هـجين فردى 168 أصفر، هـجين فردى 176 أصفر، زنة الشيكارة 5 كجم ، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي 321 أبيض، هـجين ثلاثى 368 أصفر، زنة الشيكارة 7 كجم ، بمبلغ 175 جنيها.

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وشملت تقاوى محاصيل الموسم الصيفى، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنيها، وبالنسبة لتقاوى القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم، وجميع أصناف القطن للوحة القبلى والوجه البحرى زنة الشيكارة 24 كجم بنفس سعر العام الماضى دون زيادة 260جنيها و 12كجم بسعر 130 جنيها.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، كانت قد قامت بتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ذات الجودة والإنتاجية العالية وتوزيعها على المحافظات وبيعها للمزراعين بأسعار العام الماضى دون أى زيادة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أعلنت أن أسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.