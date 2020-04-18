الجريمة في 24 ساعة.. طفل يودي بحياة زوجين ومصرع عنصر إجرامي في مواجهة مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين حادث تصادم راح ضحيته رجل وزوجته صطدمهما طفل بسيارة مسرعة وحيلة خادمة لسرقة كيلو ذهب من شقة مُسنة ومصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

-رعونة طفل تودي بحياة زوجين في حدائق الأهرام

لقي زوجان مصرعهما، الجمعة، صدمهما طفل يقود سيارة ملاكي بسرعة جنونية بمنطقة حدائق الأهرام.

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-"خدرتها وسرقت دهبها".. تفاصيل سرقة كيلو ذهب من شقة مُسنة بمدينة نصر

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من أحد الأشخاص، بتضرر والدته "مسنة" مقيمة بدائرة القسم من خادمتها لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور استيقاظها اكتشفت سرقة مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالي كيلو جرام من داخل الخزينة باستخدام المفتاح الأصلي.

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-مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تروج له جماعة الإخوان للدفاع عن عملياتها الإرهابية

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو تُروج له جماعة الإخوان الإرهابية في إطار تبنيها الدفاع عن العناصر والعمليات الإرهابية ومحاولة تحسين صورتهم.

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-ضبط طبيب يروج لبيع مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر عبر "الفيسبوك"

نجحت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين وبحوزتهما كميات من المواد المطهرة مجهولة المصدر بقصد الترويج والتربح من بيعها للمواطنين.

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-تناول أقراصًا مجهولة.. مصرع عامل أثناء محاولة إسعافه في سوهاج

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، أثناء تلقيه الإسعافات في مستشفى سوهاج الجامعي، متأثرًا بإصابته بإعياء عقب تناوله أقراصًا مجهولة في منزله دائرة مركز أخميم.

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- مقتل شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

لقى شخص حتفه قتيلًا اليوم الجمعة، في مشاجرة بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

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-مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه؛ إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، حال اختبائه بإحدى مناطق الزراعات بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

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-ضبط 13 متهما بحوزتهم 14 قطعة سلاح و444 طلقة في الجيزة

توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه من مديري القطاعات بتكثيف الحملات التفتيشية للإيقاع بتجار وحائزي السلاح دون ترخيص.

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- الأمن العام يضبط 12 سلاحًا آليًا وخرطوشًا خلال حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة صدفا.

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-مرصعة بمعادن نفيسة.. إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية في جمارك نويبع - صور

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالمعادن النفيسة، وكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة للقانون رقم (68) لسنه 1976، بشان الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتعديلاته، وقانون رقم ( 111) لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.

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