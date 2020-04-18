شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ«الأخوة الإنسانية» ناعيا عزة العشماوي: كانت نموذجًا للمرأة المتفانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المستشار محمد عبدالسلام ،الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، التي وافتها المنية مساء أمس الخميس.

وقال الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تأثرت كثيرًا عندما سمعت نبأ وفاة الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، فقد عرفتها – رحمها الله – عن قرب من خلال عملنا سويًا في لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري».

وأضاف المستشار محمد عبدالسلام، أن الدكتورة عزة العشماوي كانت نموذجًا للمرأة المصرية المتفانية في خدمة وطنها، وأسهمت بشكل كبير في تعزيز حقوق المرأة والطفل في الدستور المصري، كما تعتبر واحدة من الرائدات في حماية الأطفال وتحسين أوضاعهم في أفريقيا والعالم العربي، وهو ما أهلها لشغل منصب نائب رئيس لجنة خبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي«.

واختتم عبدالسلام حديثه قائلًا: «رحمها الله، وخالص العزاء لأسرتها الكريمة، وللمجلس القومي للأمومة والطفولة، ولكل سيدات مصر والعالم العربي» .