شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشخاص ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نسرين عز الدين محمود -أستاذ طفيليات الأسماك وعلاقتها بالتلوث وصحة الإنسان، قسم الطفيليات كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة- إن هناك فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة، وغيرهما من الأسماك المملحة، لعدم الإضرار بصحتهم. وأوضحت نسرين أن تلك الفئات هى:

1- مرضى القلب والضغط المرتفع: حيث تحتوى الأسماك المملحة على كمية كبيرة من الأملاح التي تتسبب في احتباس المياه في الجسم، وتسبب تورم القدمين وارتشاح الغشاء البلوري على الرئة، وارتفاع الضغط بشكل كبير، قد يؤدى إلى حدوث نزيف في المخ كذلك ينتج عنه ضعف في عضلة القلب.

2- مرضى الالتهاب الكبدى المزمن، حيث تزيد من خلل وظائف الكبد.

3- مرضى الكلى ومصابى الفشل الكلوى، حيث تتسبب الأسماك المملحة في احتباس البول.

Advertisements

4- الحوامل: حيث تسبب ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل، وقد تصل المضاعفات إلى حدوث إجهاض في الأسابيع الأولى أو يولد الطفل صغير الحجم.

5- الأطفال.

وأضافت الدكتورة نسرين عز الدين: "الفسيخ وجبة غير صحية فى الأساس، حيث إن طريقة إعداده وتصنيعه غالبا ما تتضمن تعاملات غير صحية، من حيث أوانى وأماكن التمليح والتخزين، مما يجعله وسطا مهيأ لتفشى أنواع خطيرة من البكتيريا من مسببات التسمم (البوتيوليزم)، وتتسبب فى فشل في عضلات التنفس وقد تودي بحياة الإنسان"، لافتة إلى أن المصل الخاص بها عالى التكلفة.

ونفت الدكتورة نسرين تسبب الفسيخ فى تقليل المناعة، قائلة: "إن الفسيخ الفاسد أو الملوث يتسبب فى إحداث أمراض للإنسان، والإنسان المريض يكون ضعيف المناعة، بالتالى يكون أكثر عرضه للإصابه بفيروس كورونا أو أى مسببات مرضية أخرى، ولذلك نجد حملات التوعية تشير بضرورة التزام المصابين بالأمراض، خاصة المزمنة ومرضى نقص المناعة بالبقاء فى المنزل لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.