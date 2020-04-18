شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الخفافيش تميل لـ«العجوة».. وأضفنا «اللانيت» للتخلص منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا في منطقة ظهور الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة ملكية خاصة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر، مشيرا إلى أنه كلف رئيس مركز شبين القناطر بحصر المنازل المهجورة والقديمة بالقرية للعمل على مواجهة انتشار الخفافيش بالقرية والتأكد من خلو القرية بالكامل منها بالإضافه إلى العمل على وضع آلية جادة للتعامل الفورى مع الخفافيش.

وأضاف المحافظ أن هناك لجنه رباعية ستتوجه اليوم للمنطقة لمعاينة الموقع والتخلص التام من الخفافيش ومنع ظهورها مرة أخرى، مؤكدا أنه تم التخلص من 60% منها من خلال استخدام خلطة جديدة من «العجوة وسم اللانيت» حيث أنه بالبحث تبين أن الخفافيش تميل إلى العجوة وسيقوم السم بالقضاء عليها بجانب خلطة الدخان والشرطه التي استخدمت في المرحلة الأولي من المكافحة

وأكد غريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر أنه بدأ حصر المنازل المهجورة والقديمة بقرية الحزانية التابعة لمركز شبين القناطر للعمل على مواجهة انتشار الخفافيش بالقرية والتأكد من خلو القرية بالكامل منها إلى جانب العمل على وضع آلية جادة للتعامل الفورى مع الخفافيش التي اتخذت أحد المنازل المهجورة سكنا لها بالقرية.

كان غريب أحمد رئيس مركز شبين القناطر قد تلقى بلاغا من أهالى قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالى والمنازل المجاورة للمنزل المهجور وتم الدفع بفرق مكافحة أجرت تطهير للعقار الذي ظهرت به الخفافيش.