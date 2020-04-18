شكرا لقرائتكم خبر عن متعاف من كورونا ببنها: «الوقاية خير من العلاج والتزموا منازلكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه حاتم سعد موظف بالتربية والتعليم، من قرية بطا ببنها، المتعافي من فيروس كورونا بعد خروجه من الحجر الصحي، رسالة لكل المصريين بضرورة الالتزام بالبيوت في مواجهة كورونا.

وقال في رسالة عبر حسابه على «فيس بوك»: «الناس تقعد في بيوتهم لمدة أسبوعين علشان نقدر نحاصر الفيروس ونحافظ على اولادنا واباءنا الكبار والمرضى والوقايه خير من العلاج وحتي لانجهد موارد الدولة واللى يقدر يتبرع للبلد أو مستشفيات العزل يتبرع بسرعة».

أضاف حاتم في رسالته: «الحمد لله رب لقد أتم الله شفائي نهائيا من كورونا بعد عمل مسحتين وتحليلين دم متتاليتين بفضل الله اولا واخيرا ثم دعواتكم المتواصلة المخلصة اغمرتونى بحبكم وهذا سيزيد خدمتى لله رب العالمين ثم حضراتكم».



وتابع: «الحمد لله الذي رد لى ثوب العافية بعد أن انقطع علاج الأرض وكان معى زملاء لى في الغرفة خرجوا واحد تلو الآخر وانا لم اشفى بعد ولكننى كنت على يقين بأن الله يختبر قوة ايمانى وصبري وكنت حينما اسمع أن العينة ايجابى يعنى لم اشفى احمد الله سبحانه واقول أنا لله وانا اليه راجعون»، وقال في رسالته أنه لن يرد على تليفونات ولن يستقبل زيارات التزاما بتعليمات وزارة الصحة بالراحة اسبوعين لإتمام الشفاء، وختم رسالته قائلاً: «اللهم احفظ مصر واهلها وجميع بلاد المسلمين من هذا الوباء».