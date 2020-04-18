شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مرضى «قصر العيني الفرنساوي» لـ«المنيل الجامعي» لتخصيصها كمسشتفى عزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن إخلاء مستشفى القصر العينى الفرنساوى من جميع المرضى يأتي نتيجة لاختيارها كمسستفى عزل لعزل الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأضاف علم الدين، أنه تم إجراء مسح طبى لجميع المرضى بالقصر العينى الفرنساوى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهم للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.
وأكد، أنه لا صحة لما يتردد من وجود إصابات بكورونا لمرضى مستشفى القصر العينى الفرنساوى، موضحًا أنه تم التأكد من سلامة المرضي تماما وعمل مساحات لهم قبل عملية النقل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,844
-
تعافي
646
-
وفيات
205
كانت هذه تفاصيل خبر نقل مرضى «قصر العيني الفرنساوي» لـ«المنيل الجامعي» لتخصيصها كمسشتفى عزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.