شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد آند بورز» العالمية تبقي نظرة مستقرة مستقبلية للاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ثبتت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,844

تعافي 646

وفيات 205

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