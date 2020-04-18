شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة ترقص مع أطفال من داخل مستشفي العزل بقها: «ملائكة الرحمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، نشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» لممرمضة تحاول تسلية أطفال من مصابي الفيروس المستجد من داخل أحد مستشفيات العزل.

الفيديو نشرته الصفحة الرسمية لمستشفى قها المركزي وتظهر به طفلتان يرقصان بصحبة ممرضة داخل غرفة تلقى العلاج على أغنية مخصصة للأطفال.

وعلقت الصفحة الرسمية للمستشفى على الفيديو قائلة: «متخافوش مصر بخير، مصر قوية.. كلنا هنا تعاهدنا على تقديم افضل خدمة طبية ودعم نفسي لكل المرضى، واطفالنا الحلوين دايما في قلوبنا.. شكرا لكل أفراد الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي وخصوصا التمريض على جهدهم لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال❤️».

ومن جانبه، قال مستشار مدبولي: «ملايكة الرحمة يا جدعان».

كانت وزارة الصحة، مساء الجمعة، إنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

Advertisements