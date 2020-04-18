شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الكهرباء: لم نتلق تعليمات بإلغاء تحصيل رسوم النظافة من فاتورة يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء أنهم لم يتلقوا حتى الآن أى قرار رسمى من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر بوقف تحصيل رسم القمامة من فاتورة الكهرباء بدءا من يونيو المقبل، كاشفين أنهم مستمرون فى إصدار فواتير الاستهلاك شاملة رسوم القمامة لحين تلقى قرار رسمى من الوزارة بإلغائها.

وأضاف عدد رؤساء الشركات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أجهزة المحليات بمختلف أنحاء الجمهورية لديها إصرار على استمرار شركات توزيع الكهرباء فى تحصيل رسوم القمامة، وذلك لتضمن تحصيل المبالغ المحددة لهذه الخدمة التى تصل إلى 562 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان أعلن أن شهر يونيو من العام الحالى (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة، وذلك خلال اجتماع سابق للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد على وسلاف درويش بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة. وبلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات وتم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية.