شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أتوقع أن تصل وفيات كورونا فى أمريكا لـ 65 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تكثيف إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد سيساهم في إعادة فتح البلاد، مشيراً إلى أنه متأكداً من أن بعض الولايات ستنجح في إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة، قائلا:"أتوقع أن يصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر لخلية الأزمة في أمريكا، أنه عرض على رئيس المكسيك تزويد بلاده بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا، كما أن تكثيف إجراء اختبارات كورونا سوف يساعدنا في الإسراع بإعادة فتح البلاد

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعيين أحد المقربين منه في منصب استخباراتى رفيع المستوى، مشيرة إلى تلك الخطوة من المتوقع أن تسفر عن منصب "لا يدوم طويلاً".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن ترامب يفكر في الاستعانة برجل الأعمال ستيفن أ. فاينبرج الذي يمتلك إحدى أكبر شركات المقاولات إلى ‏المجتمع الاستخباراتي الذي غالبا ما يعارضه، وعلى الرغم من أنه قد يرشح فاينبرج ليشغل ‏الوظيفة الثانية في عمل مدير المخابرات على مستوى وطنى، إلا أن التعيين هناك لا تتطلب ‏موافقة من مجلس الشيوخ خاصة وانه يعتبر عمل إداري.‏

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة يمكن أن تكون "توظيف مؤقت"، حيث تم تعيين مرشح ترامب ليكون مدير المخابرات على الصعيد ‏الوطني، المستشار جون راتكليف من تكساس، ووُعد بخطوط لوضعه ضمن موظفيه ‏الشخصيين ، وهذا قد لا يشمل فاينبرج وفقا لخطط راتكليف.