شكرا لقرائتكم خبر عن حتي لا تغلق المستشفيات..ماذا عن تحديث بروتوكول علاج كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا جميعها من خارج المستشفيات و12 % منها من داخلها، وبتحليل البيانات تبين أن تنقل الفريق الطبي بين المستشفيات غير المطبقة لمعايير مكافحة العدوي أثناء فترة العزل المنزلي أو مناظرة مرضى دون اتخاذ التدابير الاحترازية أدى لانتقال العدوي لهم ومن ثم لأسرهم، ثم إلى المنشأة الصحية التي يعمل بها، ما قد يحدث معه كارثة بالتسبب في غلق المنشأة وهو ما حدث في معهد الأورام علي سبيل المثال لا الحصر.

فالأطقم الطبية في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد 19 الذي يتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الطبية، وقبل كل ذلك مع الطاقم الطبي الذي يمثل عصب المنظومة خاصة أداء الخدمات الصحية للمرضى وهو ما دفع هيئة الرعاية الصحية إلى اتخاذ تدابير احترازية حرصا علي الطبيب وأسرته والمجتمع ككل.

ووفقا لبيانات هيئة الرعاية الصحية فإن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تستهدف حماية الفريق الطبى من الإصابة بعدوى كوفيد 19 بمستشفيات الهيئة في محافظة بورسعيد وأسرهم والحفاظ على المجتمع بشكل عام من تفشى الوباء.

فالإجراءات التى اتخذتها الهيئة تضمنت تقسيم العمل على مجموعتين كل مجموعة تعمل لمدة 15 يوم داخل المنشأة فى حدود ساعات العمل القانونية على أن يتم فحص الطاقم الطبى بالكامل قبل التواجد فى العمل فى بداية 15 يوم فترة عملهم بالمنشأة للتأكد من عدم ظهور وجود أى أعراض لفيروس كورونا عليهم ويتم عمل ذات الإجراءات التي تضمن عدم خروج الفريق الطبى من المستشفى إلا بعد التأكد من سلامته وعدم إصابته بعد انتهاء فترة عمله بالمستشفي.

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وعند التأكد من سلبية نتائج الفحص بعد انتهاء المدة يعود للمنزل للبقاء باقي الشهر 15 يوم مع الالتزام بإجراءات العزل المنزلى التى اقرتها وزارة الصحة والسكان ويجب خلال ال 15 يوم التزام العاملين بعدم العمل فى منشآت صحية أخرى سواء خاصة او عامة أو حتى العيادات الخاصة منعا لالتقاط أي عدوى ونقلها للمنشأة او للمنتفعين المترددين على المستشفيات والوحدات.

وكل الإجراءات التى تتم هي لصالح مقدمي الخدمة الطبية وعائلاتهم لحمايتهم من خطر العدوى، ولحماية المنتفعين من المنظومة المترددين على المنشآت الصحية ولضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية بفاعلية في ظل احتياج الجميع لكل فرد فى المنظومة الصحية.

وكانت أصدرت وزارة الصحة والسكان خطاباً إلى كافة مديرى مستشفيات العزل بالجمهورية بمتابعة صرف الجرعات الوقائية من عقار "هيدروكسيلوروكين" لكافة العاملين بالمستشفى والمخالطين للحالات الايجابية مع مراعاة الالتزام بالجرعات المقررة من جانب اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة موانع الاستعمال فى كتيب توجيهات العلاج على أن تكون الجرعات الموصوفة تشمل؛ اليوم الأول: 2 قرص "هيدروكسيلوروكين" 200 مجم مرتين، وتكرر الجرعة أسبوعياً لمدة أسبوعين من أخر تاريخ للتعرض وتكون الجرعة الموصوفة قرص "هيدروكسيلوروكين" 200 مجم مرتين.