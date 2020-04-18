أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة مصادر بالمترو: لا تعديل بمواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة برمضان لو استمر الحظر الزراعة تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار وزير الأوقاف: الموت فى سبيل الوطن أعلى أنواع الشهادة.. فيديو Advertisements المجلس الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات الفصل الدراسى الثانى باجتماعه غدا الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة التموين توجه بتخفيض عدد المستهلكين داخل المحلات التجارية لـ25% من سعة الاستيعاب وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة المنشآت الفندقية تسمح للفنادق خارج المحافظات السياحية بنسبة نزلاء 25% فقط جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 150 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية لأرضية



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