شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تسخير كافة الإمكانيات للتحول للنظم الإلكترونية فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هناك متابعة يومية لحل أى مشاكل أو معوقات تتعلق بتطبيق منظومة التعليم عن بعد، موضحا أن الجامعة انتهت من رفع أغلب المقررات الدراسية بالمنظومة الإلكترونية للطلاب.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الجامعة تواصل تطبيق وتفعيل منظومة التعليم عن بعد منذ قرار رئيس الوزراء باستمرار تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين .

وتابع الخشت، أن هناك تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى تطبيق منظومة التعليم، مؤكدا أن الجامعة عملت على تسخير كافة الإمكانيات للتحول إلى النظم الإلكترونية فى التعليم.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، نجح فى إجراء مجموعة من دوراته التدريبية بنظام التعليم عن بُعد online باستخدام برنامج Webex meeting وسط إقبال وتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدمهاتها التعليمية إليكترونيًا باستخدام تطبيقات التعليم عن بُعد المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إن المركز بدأ تجربة تقديم الدورات التدريبية عن بُعد بتدريس الدورات الثلاث الأساسية وهي: التفكير الناقد، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، والنشر الدولي، مشيرًا إلى أن التجربة الأولى نجحت فى تحقيق أهدافها التدريبية وشهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

يشار إلى أن مركز تنمية القدرات يقوم بدور كبير فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلى والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة فى تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز فى التدريب، حيث ينظم المركز ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأخرى لتنمية المهارات الإدارية لعمداء الكليات والمعاهد، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات من خلال خبراء متخصصين بإستخدام الوسائل الحديثة فى التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.