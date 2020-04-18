شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بيوم التراث العالمى.. السياحة والآثار تنير أهرامات الجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌنير وزارة السياحة والآثار مساء اليوم، أهرامات الجيزة، ضمن احتفالاتها بيوم التراث العالمى، حيث يبعث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار من أمام الأهرامات برسالة للعالم أجمع فى هذه المناسبة.

كما يتم الإعلان عن كشف أثرى جديد أون لاين للعالم فى منطقة سقارة، وهى رسالة من مصر للعالم فى ظل تطبيقها الإجراءات الاحترازية من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا لم يٌثنى البعثة المصرية عن مواصلة عملها لتقديم هدية جديدة للعالم، فى ظل تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

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وتفقد الدكتور خالد العنانى، الأربعاء الماضى منطقة آثار سقارة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. كما تفقد الوزير أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات والقفازات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة العاملين بالمنطقة، اتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

يأتى يوم التراث العالمى هذا العام فى ظروف استثنائية يواجهها العالم أجمع، حيث أغلقت متاحف العالم والمواقع الاثرية أبوابها فى وجه الزائرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. ويوافق يوم التراث العالمى 18 إبريل من كل عام، والذي خصصه المجلس الدولي للمباني والمواقع التراثية "الإيكوموس" يوما للاحتفال بالتراث في عام 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو عام 1983، ويهدف يوم التراث العالمي إلى حماية التراث الإنساني من الاندثار، وتعزيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والحفاظ عليه.

ولجأت الحكومات حول العالم للاحتفال بهذا اليوم من خلال فعاليات "أون لاين"، بدلا من فتح المتاحف والمواقع مجانا أمام الزائرين، والاحتفالات التى كانت تجوب الشوارع والمناطق الأثرية.