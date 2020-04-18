شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الرحلة الاستثنائية لنقل مصريين عالقين مصريين بكندا لمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقلعت طائرة مصر للطيران، رقم MS996 من مدينة تورنتو بكندا، في طريقها إلى مطار مرسي علم الدولي، وعلي متنها حوالي 216 مصريا من العالقين بكندا الراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.



ومن المقرر أن تصل رحلة مصر للطيران، فى الـ 6 من صباح غدا السبت، إلي مطار مرسي علم الدول ، وسيتم إنهاء إجراءات وصول المصريين هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا.

وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل الرحلة للهبوط بمطار مرسي علم، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي كما تم مع الركاب العالقين الذى تم إجلائهم قبل سابق من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت المصادر أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر غدا الجمعة، والإشراف علي إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلي أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما هناك.







