شرطة المرافق تتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم.
شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).
أسفرت الحملة -خلال الـ24 ساعة الماضية- بمشارةك المقدم حسام مقلد رئيس شرطة المرافق بحي الهرم عن رفع 235 حالة تعد على الطريق العام.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
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