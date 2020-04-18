مرور الجيزة تتصدى لـ15 موقفا عشوائيا وتضبط 210 مخالفات "رادار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 1622 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ723 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ470 مخالفة.

كما تم التصالح في 25 مخالفة، والتصدي لـ 15 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 200 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.