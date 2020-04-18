تنفيذ 7 قرارات إزالة ورفع 1463 حالة تعد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام. وتمكنت الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من تنفيذ 7 قرارات إزالة، وتطبيق 3 قرارات غلق وتشميع، ورفع 12 "غُرزة شاي" و43 إعلانا بدون ترخيص وإشغالات متنوعة بإجمالي 1463 مخالفة. تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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