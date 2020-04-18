ضبط 13 متهما بحوزتهم 14 قطعة سلاح و444 طلقة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه من مديري القطاعات بتكثيف الحملات التفتيشية للإيقاع بتجار وحائزي السلاح دون ترخيص. تعليمات مدير أمن اجيزة ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمود السبيلي، باستهداف تجار الأسلحة النارية بعدد من المناطق. وأسفرت الجهود - خلال 24 ساعة- عن ضبط 13 متهما (9 دفاع عن النفس)، وعُثر بحوزتهم على 7 فرد خرطوش محلية الصنع، 3 طبنجات، 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12مم، و444 طلقة مختلفة الأعيرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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