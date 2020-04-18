حملة الـ24 ساعة تضبط 43 مروجا للمخدرات في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي، والتصدي لمروجي المواد المخدرة؛ حرصا على حياة المواطنين لاسيما الشباب. خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أسفرت جهود ضباط مكافحة المخدرات بالقطاع بقيادة العقيد محمد حامد عن ضبط 46 متهما (43 اتجارا - 3 تعاطٍ). Advertisements 770 جرام حشيش – 849 أقراص –167 جرام هيروين –500 جرام بانجو – 110جرام شادو – 145 جرام بودر- 110 جرام استروكس )) وبلغ إجمالي المضبوطات (770 جرام حشيش - 849 قرصا مخدرًا - 167 جرام هيروين - 110 جرامات شادو - 500 جرام بانجو - 110 جرامات من مخدر الإستروكس - 145 جراما من مخدر البودر). تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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