"كانت ساعة شيطان".. تجديد حبس سائق قتل زميله في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالعمرانية، اليوم الجمعة، تجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ متهم بقتل زميله بعدما سدد له طعنة نافذة، إثر مشاجرة نشبت بينهما على إصلاح السيارة التي يعملان عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم والمجني عليه يعملان على سيارة أجرة بـ"خط العمرانية"، مشيرة إلى أن خلافات نشبت بينهما، بسبب قيام المجني عليه بصدم السيارة أثناء ورديته، ورفضه إصلاحها.

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وأوضحت النيابة أن الخلافات تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، انتهت بتسديد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة في البطن أردته قتيلاً في الحال.

واعترف المتهم، بقتله المجني عليه خلال المشاجرة، نافيًا قصده لقتل زميله، "كانت ساعة شيطان ومات في الخناقة"، مشيرًا إلى أنه قام بنقل زميله بعد طعنه لكنه فارق الحياة.

تم ضبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.