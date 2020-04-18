سقوط عصابة لتجارة الحشيش في قبضة مباحث ١٥ مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة، الجمعة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة ١٥ مايو.

وردت معلومات للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث ١٥ مايو، تفيد بأن "باسم. ج." ٢٩ سنة كهربائي سيارات سبق اتهامه في قضيتي سرقة، مقيم عرب راشد بحلوان، و"محمد. ع." 33 سنة سائق (مسجل خطر دائرة الشرابية فئة ج)، و"محمد. س." ٣٤ سنة ميكانيكي سيارات مقيم عرب راشد بحلوان، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بسرعة القبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد أكمنة تمكن النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث القسم، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم نصف كيلو حشيش ومبلغ مالي، و٣ هواتف محمولة.

أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، والهواتف لتسهيل اتصالهم بعملائهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد بدوي هاشم، مأمور قسم ١٥ مايو إلى النيابة العامة للتحقيق.